Лечение вне доступа: жизненные обязательства лишают россиян современной терапии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Все дело в корректировке правил государственных закупок медикаментов.

Цены на ряд жизненно необходимых медикаментов в России могут вырасти в связи с исчезновением конкуренции, предупреждают представители фармацевтического сектора. Это связано с грядущим вступлением в силу правила «второй лишний», согласно которому при госзакупках приоритет будет отдаваться исключительно препаратам российского производства. По мнению экспертов, это может ограничить доступ пациентов к оригинальным лекарствам из перечня ЖНВЛП и стратегически важным препаратам. Под угрозой, в частности, психотропные, наркотические средства и препараты крови — в общей сложности под действие новых правил может попасть 215 наименований, включая средства от онкологических заболеваний. Подробнее о позиции пациентов и масштабах потенциальной проблемы — в материале «Известий».

Чем может обернуться внедрение механизма «второй лишний»

Снижение доступности лекарств и рост затрат на их приобретение — возможные последствия внедрения механизма «второй лишний», который официально вступит в силу в сентябре 2025 года. Согласно новому порядку, если в тендере участвуют препараты, произведенные полностью в России, то заявки с иностранными аналогами будут отклоняться. Всероссийский союз пациентов (ВСП) уже выразил обеспокоенность, так как правило затронет стратегически важные препараты, включая часть из ЖНВЛП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С начала 2025 года механизм начал применяться к импортным лекарствам, производство которых не локализовано в РФ. Такие заявки исключаются из конкурса вне зависимости от стоимости, если хотя бы один отечественный производитель подал заявку. С 1 сентября следующего года приоритет будет отдаваться исключительно препаратам полного цикла российского производства.

ВСП направил в правительство обращение с просьбой пересмотреть перечень лекарств, попадающих под действие механизма. В кабмине сообщили «Известиям», что письмо передано в Минпромторг и Минздрав.

«В перечень таких препаратов планируется включить наркотические и психотропные лекарства, препараты крови, а также 215 позиций из действующего перечня стратегически значимых лекарств», — указано в документе. Там же отмечается, что ограничение может снизить годовую экономию на торгах, а растущая потребность в лекарственном обеспечении приведет к росту расходов и монополизации производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно данным IT-компании «Курсор», которая специализируется на аналитике тендеров по закупке лекарств, список ЖНВЛП содержит 894 международных непатентованных наименования и 6,8 тыс. торговых названий. Из них 70% относятся к локализованному производству: 40% из импортных субстанций на российских мощностях и 30% — полностью из отечественного сырья.

ВСП предлагает применять механизм лишь к минимальному перечню препаратов, а остальным из стратегически значимых предоставлять преференции и другие меры поддержки на торгах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сопредседатель ВСП Ян Власов убежден, что внедрение нового порядка может вызвать перебои в поставках, ограничить выбор препаратов и затруднить доступ к современным методам лечения.

Некоторые пациенты, например, онкобольные, в случае попадания их препаратов под действие механизма могут оказаться в тяжелом положении, отметил Власов. Любая задержка или внезапная замена лекарства может негативно повлиять на их состояние.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев отметил, что стремление к лекарственному суверенитету важно для обеспечения эффективной терапии, но при этом нельзя игнорировать зарубежные инновации.

Полной независимости в производстве лекарств не достигла ни одна страна, подчеркнул он. Все в той или иной мере импортируют биотехнологии и препараты.

В Минздраве в ответ на запрос «Известий» сообщили, что проект постановления о порядке формирования перечня стратегически важных препаратов пока находится на стадии межведомственного согласования.

Минпромторг комментариев не предоставил.

Мнение фармкомпаний

Как рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, обсуждение применения механизма «второй лишний» касается пока только первого раздела перечня стратегически значимых препаратов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что включение в этот список наркотических и психотропных средств, препаратов для иммунопрофилактики и плазмы крови не вызывает тревоги у участников рынка. Однако «Инфарма» и другие ассоциации не раз предлагали ограничить первый раздел препаратами, у которых минимум два независимых производителя.

Такой подход обеспечит непрерывность поставок в случае проблем у одного из производителей, а также сохранит конкурентную среду, подчеркнул Кукава.

Он добавил, что и отечественные, и зарубежные производители, локализовавшие производство в России, обеспокоены возможным расширением списка. Пока неясно, ограничится ли механизм только несколькими категориями препаратов. Есть вероятность, что он распространится и на другие позиции, включая лекарства от ВИЧ и диабета, отметил Кукава.

Он добавил, что представители фармрынка разделяют опасения пациентского сообщества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Правило «второй лишний» — это эксперимент, и важно учитывать, что он впервые применяется именно к лекарствам — социальной сфере с высокой чувствительностью, что увеличивает риски, — пояснил он. Возможны случаи дефицита отдельных препаратов.

Заместитель гендиректора по корпоративным связям и коммуникациям компании «Биокад» Алексей Торгов считает, что большинству производителей необходимо предоставить ценовые преференции. По его мнению, предлагаемая Минпромторгом и Минфином 30-процентная преференция для препаратов полного цикла будет достаточной для стимулирования локализации и более справедливой по отношению к производителям. Такой механизм поможет снизить риски для пациентов, уверен Торгов.

Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм», напомнил, что для новых препаратов в перечне СЗЛС предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого преференции применяться не будут. Это поможет избежать монополизации и дефицита.

Он уверен, что пациенты сохранят доступ к лечению, а отечественные производители получат стимулы для углубления локализации, что укрепит лекарственную безопасность страны.

Какие сомнения остаются

Несмотря на высказанные опасения, эксперты, опрошенные «Известиями», не видят серьезных рисков после внедрения механизма. Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma, считает, что значительного увеличения расходов в системе здравоохранения не произойдет.

С ним согласна Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, которая считает, что правило не приведет к росту затрат.

После введения механизма цены на препараты снизятся, поскольку для ЖНВЛП и СЗЛС действует госрегулирование цен — они не могут быть выше зарегистрированной стоимости. Это позволит системе здравоохранения сэкономить, пояснила Попович.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Валерий Алексеев отметил, что на практике механизм уже частично действует. Во многих региональных и федеральных тендерах отсутствует конкуренция, заявил он.

По мнению Алексеева, вопрос ЖНВЛП и стратегически значимых препаратов — это не столько про цену, сколько о поиске баланса между обеспечением безопасности и поддержкой локальных производителей, работающих с российским сырьем.

Он подчеркнул, что с одной стороны необходимо быть уверенными в способности страны покрыть базовые потребности, а с другой — нужен запасной план на случай перебоев в производстве, чтобы не допустить сбоев в поставках лекарств.