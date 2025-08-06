Названы возможные сроки возобновления прямых рейсов в Доминикану

Фото: www.globallookpress.com/Franz Waldhäusl

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Авиасообщение было приостановлено на фоне антироссийских санкций в 2022 году.

Прямые авиарейсы в Доминиканскую Республику могут возобновиться уже предстоящей зимой. Об этом сообщил глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью «Известиям».

«Доминиканские власти заявляют о своем высоком интересе к возобновлению авиаперевозок. При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — отметил дипломат.

Российские авиационные власти заявляли о готовности восстановить прямое авиасообщение с Доминиканой, которое ранее пользовалось значительным спросом среди туристов из РФ.

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