Захарова: РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину с дипломатами

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Инцидент произошел 30 июля в районе незаконного поселения.

Россия выразила протест Израилю в связи с нападением на служебный автомобиль российских дипломатов вблизи Иерусалима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство в Тель-Авиве направило соответствующее обращение израильским властям.

Захарова уточнила, что в результате инцидента машине были нанесены механические повреждения, а дипломатам угрожали словесно.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Также Захарова подчеркнула, что Москва расценивает случившееся как серьезное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Она напомнила, что принимающее государство обязано проявлять уважение к иностранным дипломатам и обеспечивать их защиту от любых угроз их личности, свободе и достоинству.

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