Финансовый душ: в России на треть выросло количество дел об отмывании денег

В России на треть выросло количество дел об отмывании денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Почему сегодня коррупционные преступления стали всплывать чаще?

В России за полгода число уголовных дел, связанных с отмыванием доходов, увеличилось на треть. Согласно информации МВД, проанализированной «Известиями», было возбуждено 862 таких дела, при этом в половине случаев речь шла о крупных или особо крупных суммах — от 6 млн рублей. Количество дел о взятках также возросло на 20% и достигло 17 тысяч. Среди наиболее громких дел — суд над экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым, обвиненным в легализации почти 4 млрд рублей, арест блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании 127 млн, обвинение в коррупции мэру Красноярска Владиславу Логинову и фигурантство директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана, получившего Mercedes в качестве взятки. Почему подобные схемы вскрываются чаще и какие способы используются для сокрытия происхождения средств — разбирались «Известия».

Основные способы отмывания денег в 2025 году

С января по июнь текущего года в стране зарегистрировали 862 преступления, касающихся отмывания средств, полученных незаконным путем, включая доходы, укрытые от налогообложения. Это на 33% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, отмечается в статистике МВД, с которой ознакомились «Известия».

Примерно половина всех дел затрагивает случаи с суммами от 1,5 млн и 6 млн рублей. МВД зафиксировало рост таких дел почти в 1,5 раза. Запросы по этим фактам редакция направила в МВД и Генпрокуратуру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Адвокат Алексей Добрынин сообщил, что по-прежнему востребован способ обналичивания через фиктивные компании-однодневки, создаваемые с этой целью.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что преступники часто используют фиктивные инвестиции в недвижимость, металлы и акции через подставных лиц. Также распространяются схемы через МФО, псевдофонды и переводы через третьи страны.

Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов в июле получил 13 лет за присвоение 216 млн и отмывание почти четырех миллиардов при покупке паромов. Средства были легализованы через цепь зарубежных компаний и оформлены как оплата услуг или возврат займа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Активнее стали применять криптовалюты — для сокрытия и перевода средств. Адвокат Сергей Матюнин пояснил: преступник может продавать наркотики за биткоины, а затем переводить их в наличные через чужие банковские карты.

Также применяются депозиты с малыми суммами, кредиты, погашаемые незаконными доходами, и разбивка крупных сумм с последующим размещением за границей, добавил Добрынин.

В мае в Подмосковье задержали десять подозреваемых в отмывании одного миллиарда, полученного от наркоторговли, через даркнет и карты, оформленные на иностранных граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам профессора Финансового университета Надежды Капустиной, нередко преступные доходы вкладывают в жилую или коммерческую недвижимость, чтобы потом продать. Сергей Матюнин уточнил: власти начали уделять больше внимания отмыванию, связанному с неуплатой налогов.

Так, в марте задержали блогера Александру Митрошину: она уклонилась от налогов и легализовала 127 млн, купив квартиру в Москве. По аналогичной статье в розыск объявлен блогер Гусейн Гасанов, а ранее Елену Блиновскую приговорили к пяти годам за отмывание 706 млн из 906 млн неуплаченных налогов.

Максимальное наказание за отмывание в особо крупном размере — до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей или в эквиваленте пятилетнего дохода, отметил Алексей Добрынин.

Взятки: резонансные дела 2025 года

В первой половине 2025 года также выросло число дел о взятках — почти до 17 тысяч, что на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них примерно пять тысяч касаются непосредственно получения или предложения взятки, остальные — посредничества и мелких подкупов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Юрист Александра Королева назвала наиболее коррупционные сферы: госзакупки, здравоохранение и образование, муниципальные органы, а также финансы и стройка.

СМИ сообщают, что за первый квартал в России открыли дела о коррупции против не менее 99 депутатов и чиновников. За полгода под следствием оказались 596 должностных лиц с особым правовым статусом, уточнила Надежда Капустина из Финансового университета.

Одним из самых обсуждаемых стало дело мэра Красноярска Владислава Логинова. По версии СК, с 2018 по 2024 год он получил более 180 млн в виде взяток за победу в дорожных тендерах.

Также летом арестовали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова — его подозревают в получении 84 млн за помощь в трудоустройстве и общее покровительство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди других резонансных дел — арест главы Минтранса Новгородской области Константина Куранова за взятку в 250 млн, а также зампреда областного правительства Станислава Шульцева и бывшего замглавы Генштаба РФ Вадима Шамарина, получившего «подарок» на 36 млн. В конце июля уголовное дело возбудили против Владимира Кехмана — он, как утверждает следствие, получил Mercedes стоимостью 27 млн.

За взятку в особо крупном размере может грозить от 8 до 15 лет и штраф до 70-кратной суммы подкупа. Это же касается и дачи взятки, напомнил юрист Добрынин.

Почему увеличивается число дел

Рост числа выявленных преступлений связан как с усилением контроля, так и с расширением самих схем. Бизнес и чиновники адаптируются к новым экономическим реалиям и санкциям, объясняет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Инфляция и конкуренция за госконтракты подталкивают к использованию серых схем. При этом МВД и ФНС получают больше технических инструментов: автоматические системы, ИИ-аналитику и межведомственный обмен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адвокат Матюнин добавил, что ужесточение связано с необходимостью пополнения бюджета. В 2025 году расширили полномочия Росфинмониторинга: теперь подозрительные переводы можно блокировать на срок до 30 суток. Ужесточился и налоговый надзор за сомнительными операциями.

Чернов считает, что в будущем необходимо развивать цифровизацию, повысить ответственность участников преступных схем, в том числе номинальных директоров, а также внедрять цифровой рубль для контроля за закупками.

Надежда Капустина из Финансового университета подчеркивает, что борьба с международными схемами требует сотрудничества с другими странами. Однако в текущих условиях это затруднено: Россия временно отстранена от ФАТФ по политическим причинам.

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