Российские танкисты уничтожили расчет БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооруженные силы РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА соединения, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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