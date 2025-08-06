Трамп заявил о стремлении вывести США из украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Американский лидер подчеркнул, что его цель — добиться завершения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп 5 августа сообщил журналистам, что стремится прекратить участие Вашингтона в конфликте между Россией и Украиной.

«Это война [экс-президента США Джо] Байдена, это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из этого. Это беспорядок, и я здесь, чтобы разобраться с ним и вытащить нас», — сказал Трамп, комментируя свою позицию по поводу продолжающихся боевых действий.

Он отметил, что уже предпринимает шаги для прекращения конфликта и рассчитывает добиться этого так же оперативно, как и в случае с другими международными кризисами.

«Я остановил пять войн за последние пять месяцев. И, честно говоря, я бы хотел, чтобы эта стала шестой. <…> Вы только взгляните на те, что были сделаны за последние два-три месяца, это было потрясающе. Это то, что я пытаюсь остановить. Это то, над чем мы работаем больше всего. С другими странами я разобрался за считанные дни», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что на месте Байдена он бы не допустил начала украинского конфликта.

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