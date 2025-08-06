«Спокойное восстановление»: Ида Галич раскрыла свой вес спустя неделю после вторых родов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость планирует вернуться к «более-менее правильному питанию».

Сейчас блогер Ида Галич весит 65 килограммов, тогда как перед родами ее вес составлял 72. Об этом знаменитость рассказала поклонникам в личном блоге в соцсетях.

Идеальной цифрой она считает 55 килограммов, следовательно Галич предстоит сбросить еще десять. Звезда уточнила, что после появления ребенка на свет позволяет себе есть все, что хочется. Та же ситуация была в прошлую беременность и в послеродовой период во время грудного вскармливания — это необходимо ей для «спокойного восстановления».

Сейчас знаменитость планирует понемногу возвращаться к «более-менее правильному питанию», которого она придерживалась до наступления второй беременности. Как отмечает Галич, живот уже начал уменьшаться, но до желаемой формы еще далеко. Знаменитость не торопит свое тело.

От первого брака с блогером Аланом Басиевыым у телеведущей есть сын Леон, которому уже пять. В прошлом году Галич впервые показала своего нового возлюбленного — 34-х летнего бизнесмена Олега Ледвича. А в январе пара объявила, что ждет первого совместного малыша. Телеведущая стала мамой девочки 28 июля. Весит малышка 3660, а ее рост составил 53 сантиметра.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.