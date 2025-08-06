Бьет рекорды: турсезон в Крыму может стать одним из лучших за последние пять лет
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К концу турсезона Крым примет более семи миллионов человек
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
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По данным туроператоров, полуостров посетят более семи миллионов человек.
Крым этим летом может побить рекорд по числу туристов. По данным туроператоров, к концу сезона полуостров примет более семи миллионов человек. Это максимум за последние как минимум пять лет.
Уже сейчас отели загружены на 98%. Чаще всего отдыхающие едут в Ялту и Алушту, а также Феодосию Коктебель, Севастополь и Евпаторию.
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