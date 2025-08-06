Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от введения войск США в страну

Фото: www.globallookpress.com/Luis Barron

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дональд Трамп предложил коллеге своих военных в качестве помощи в борьбе с наркокартелями.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо не приняла предложение своего американского коллеги Дональда Трампа отправить в страну военных. По плану главы Белого дома, введение войск США помогло бы соседнему государству в борьбе с наркокартелями. О своем отказе Шейнбаум сообщила журналистам на очередной пресс-конференции.

«Как я уже рассказывала, президент Трамп действительно в одном из телефонных разговоров предложил ввести американские войска. Я ему сказала „нет“, что это не обсуждается. И он понял», — сказала она.

Президент Мексики подчеркнула, что возвращение к обсуждению этого вопроса невозможно. Даже если представители Соединенных Штатов продолжат настаивать, ее ответ не изменится. При этом на альтернативные варианты сотрудничества Шейнбаум согласна, такие как обмен информацией «на основе уважения суверенитета наших стран».

Весной текущего года вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявлял, что Вашингтон не планирует отправлять военных на территорию Мексики. Он отмечал при этом, что признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями открыло бы возможности для применения «всех ресурсов вооруженных сил для усиления контроля на границе».

Тем временем Дональд Трамп продолжает менять торговую политику. Он уже увеличил тарифы для 60 стран, а теперь, как писал ранее 5-tv.ru, пригрозил Евросоюзу повышением импортных пошлин до 35%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.