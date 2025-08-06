Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone

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Кинодеятель был госпитализирован прямо из аэропорта по прибытии в Рим.

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце в римской клинике Tor Vergata. Об этом сообщается в материале ежедневной итальянской газеты La Repubblica (LR). Отмечается, что хирургическое вмешательство было запланировано давно, но перед ним произошла непредвиденная госпитализация.

«Перед тем, как попасть в операционную, он был госпитализирован с фибрилляцией предсердий», — сказано в статье.

Режиссер был доставлен в больницу прямо из столичного аэропорта после длительного перелета из США. Сотрудники медицинского учреждения не говорят о состоянии 86-летнего звездного пациента. Однако по данным журналистов, его выпишут в ближайшее время, если не обнаружат осложнений.

Фрэнсис Форд Коппола родился в США, однако у него есть итальянские корни, и он часто бывает на Апеннинском полуострове. Несколько лет назад оскароносный кинодеятель стал владельцем собственного дворца в южной области Базиликата — на земле своих предков. В Штатах у него также есть усадьба с виноградниками в округе Напа, штат Калифорния, режиссер производит около десяти сортов вин.

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