Остался без матери: у младшего сына Евгении Гуцул проблемы со здоровьем

Депутат Таубер: У младшего сына осужденной на 7 лет Гуцул проблемы со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер назвала суд над главой Гагаузии бесчеловечным и незаконным.

У младшего сына главы Гагаузии Евгении Гуцул проблемы со здоровьем. Теперь, когда ее приговорили к тюремному сроку, мальчик фактически остался без матери, подчеркнула в эфире «Центрального Канала» депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер.

«И это не то что бесчеловечно, это незаконно. Ее не имели права арестовать», — сказала Таубер.

Прежде депутат заявляла, что вынесенный накануне приговор Евгении Гуцул выглядит как «последняя истерика и конвульсия» президента Молдавии Майи Санду перед победой оппозиции. Сама глава Гагаузии также обвиняла Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Она намерена обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Приговор Гуцул назвала «политической расправой по указке сверху».

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». В этот день у здания суда прошли митинги в ее поддержку. Пострадала не только Гуцул. Уголовные дела возбуждены против многих оппозиционных политиков, депутатов задерживают в аэропорту Кишинева за поездки в Россию. А протесты запрещают на срок — за 30 дней до и 30 дней после выборов.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала международные организации обратить внимание на дело Гуцул.

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