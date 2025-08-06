Идеи букетов для учителей: 5 красивых вариантов для скромного бюджета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Можно порадовать педагогов и не тратя много денег на праздничные цветы.

Последний месяц лета куда стремительнее для тех, у кого дети идут в школу 1 сентября. Помимо множества покупок родители должны позаботиться и об учителях. И далеко не каждый может позволить себе огромную охапку дорогих алых роз или модных гортензий. Но порадовать педагогов можно и более скромными, но не менее приятными цветочными презентами. Авторы URA.RU в очередном материале предложили пять бюджетных идей для составления стильных букетов.

Прежде чем собирать букет, воспользуйтесь советами опытных флористов Во-первых, выбирайте сезонные цветы, они дешевле — астры, хризантемы, георгины, некоторые виды роз и подсолнухи. И красиво, и недорого. Кроме того, можно дополнять композиции можно полевыми цветами — ромашками, васильками, тысячелистником, зверобоем и другими. Их даже покупать необязательно, соберите сами во время поездки за город.

Чтобы букет не казался куцым, добавьте к главным цветам зелень и другой декор. Подойдут веточки эвкалипта, папоротник, гипсофила, украшенные лентами и обернутые крафтовой бумагой. Еще совет для экономных: отправляйтесь за растениями на рынок или покупайте у фермеров. Помимо выгоды можно получить еще и дополнительную скидку, если заказать цветы сразу на весь класс. А иногда продавцы делают «утренние скидки», чтобы быстрее продать свежий товар, помните и об этом.

Примеры красивых и недорогих сочетаний цветов

Отличное настроение создают герберы. Три ярких цветка с зеленой веточкой рускуса или другой зелени в крафтовой обертке обойдутся не более чем в тысячу рублей. Такой букет можно подарить учителю любого возраста, и он подарит позитивные эмоции.



Букет из полевых цветов — это романтика, тепло и уют. Три веточки ромашек или васильков, дополненные злаковыми травами или сухоцветами в крафтовой бумаге обойдутся в три-четыре сотни рублей, а радости подарят не меньше, чем розы. Такие цветы из рук ребенка с радостью примет любой учитель.

Подсолнух, три альстромерии, зелень и яркая атласная лента — такой букет обойдется максимум в тысячу рублей, а то и меньше. Солнечный цветок в сердце композиции непременно обратит на себя внимание.



Кустовые хризантемы, штук пять, и зелень — проще не придумаешь, а смотрится это эффектно и пышно. По мнению флористов, эти цветы подходят натурам активным и энергичным. Может быть, ваш учитель именно такой? Букет обойдется примерно в полторы тысячи рублей.



Если очень хочется алых роз, пожалуйста. Оформите их гипсофилой и оберните крафтом. Лаконично, элегантно и при этом торжественно — соответственно поводу. Для серьезных учителей, которым не подходят полевые цветы и букеты в деревенском стиле. Три розы с украшением и бумагой будут стоить примерно 700 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей.

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