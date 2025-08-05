Официальные документы подтвердили: раскрыты детали смерти Оззи Осборна

Фото: www.globallookpress.com/Francesco Castaldo

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Музыкант страдал болезнью Паркинсона и ишемической болезнью сердца, а его здоровье ухудшалось в последние годы.

Легендарный британский рок-музыкант и основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался от острого инфаркта миокарда и остановки сердца. Об этом 5 августа сообщила газета The Sun со ссылкой на свидетельство о смерти артиста.

«В разделе «причина смерти» в его официальном свидетельстве о смерти указаны «острый инфаркт миокарда» и «внебольничная остановка сердца», — пишет издание.

Среди сопутствующих факторов названы ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. В графе «деятельность» значится: «автор песен, исполнитель и рок-легенда».

Осборн ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. Музыкант долгое время боролся с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем, включая осложнения после падения в 2019 году.

Прощание с артистом прошло 30 июля в Бирмингеме, куда пришли тысячи поклонников. Для церемонии полиция перекрыла центр города. По словам близких, сам Осборн при жизни просил, чтобы его похороны стали праздником, а не трауром, и фанаты вспоминали его как символ торжества жизни.

Погребение прошло 31 июля в саду семейного особняка музыканта в графстве Бакингемшир.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джонни Депп сыграл песню Black Sabbath и почтил память легенды рока.

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