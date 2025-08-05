Замминистра обороны РФ и посол Индии подтвердили настрой на сотрудничество

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В Москве стороны обсудили пути укрепления военного партнерства и договорились продолжить совместную работу по ключевым направлениям.

Министерство обороны России подтвердило готовность к дальнейшему развитию взаимодействия с Индией в военной сфере, рассматривая ее как особо привилегированного стратегического партнера. Об этом сообщил замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин в ходе встречи с послом Индии в РФ Винаем Кумаром.

«Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве также отметили, что переговоры прошли в традиционно теплой и дружественной обстановке, характерной для российско-индийских отношений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Индия ответила на критику США за импорт нефти из России. Представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что Соединенные Штаты и сами импортируют из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты. По его словам, в отличие от Индии, эта торговля не является жизненно важной необходимостью для Вашингтона.