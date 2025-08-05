Дегтярев надеется на быстрое возвращение статуса ОКР

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Министр спорта России рассказал о перспективах скорого возвращения российских атлетов на международную арену.

Чемпионаты мира по водным видам спорта в Сингапуре и по фехтованию в Тбилиси, которые завершились на прошлой неделе, стали важной вехой в возвращении российских спортсменов на крупные международные соревнования после длительной изоляции. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью «Коммерсанту» рассказал о текущих успехах, вызовах и перспективах реформ в отрасли.

По его словам, российские спортсмены постепенно адаптируются к высокой конкуренции и возвращаются на медальные позиции, несмотря на сложный многолетний перерыв.

«Без конкуренции мы никуда не продвинемся, что любые альтернативные Олимпиаде турниры — тупик. Как я говорю: нужно не вместо, а вместе», — подчеркнул министр, указывая, что чемпионаты мира и Олимпийские игры остаются главными площадками для мирового спорта.

Особенно ярко проявляется новая генерация спортсменов. В юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике в Мадриде российские атлеты собрали россыпь медалей и уже готовятся к Олимпийским играм 2028 и 2032 годов. По словам Дегтярева, «российские штангисты и штангистки будут блистать на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и Брисбене».

Тем не менее, возвращение оказалось непростым:

«Прекрасно же по фехтовальщикам было видно, что они иногда просто не выдерживали давления и не успели толком подготовиться. Отсюда и потерянные медали. Надо постоянно соревноваться на высоком уровне — тогда будет больше медалей».

Это особенно заметно на примере фехтования, где по итогам чемпионата мира был зафиксирован худший результат за 25 лет.

Однако, министр видит в этом потенциал:

«Резервы, задел на будущее есть. Это и братья Бородачевы в рапире, и новая генерация спортсменов в сабле, в шпаге. Уверен, наши будут скоро завоевывать все больше и больше медалей».

Важным вызовом остаются и внешние факторы. Дегтярев отметил «провокации с украинской стороны» во время турниров, которые, по его мнению, усиливали нервозность. При этом российские спортсмены, по его словам, «ответили спортивным поведением», демонстрируя готовность к честной борьбе и взаимному уважению.

«Он (Спорт. — Прим.ред.) должен объединять людей, служить мостиком между народами и странами даже в конфликтных ситуациях», — подчеркнул министр.

Российский спорт находится на полпути к восстановлению в международной системе, считает министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, если бы изоляция длилась еще два-три года, последствия были бы катастрофическими: упал бы интерес детей к занятиям спортом, снизились бы результаты, а элитные спортсмены могли бы потерять мотивацию.

Отношение к возвращению России в мировое спортивное сообщество остается разным.

«В разных федерациях и странах разное отношение. Однако на наш курс это не повлияет», — подчеркнул министр.

Внутреннее сопротивление реформам было серьезным: некоторые спортивные функционеры использовали санкции и изоляцию как повод не предпринимать никаких действий.

«Чтобы вернуться, нужно встретиться с партнерами, урегулировать юридическую сторону вопроса, защитить права спортсменов, оформить заявку, обеспечить проезд-пролет (иногда через третьи страны), показать результат. Некоторые хотели, чтобы было как в поговорке: солдат спит, служба идет. Сейчас уже все нормально, работаем как единое целое», — отметил Дегтярев.

Особое внимание министр уделил зимним видам спорта, где препятствия для российских спортсменов заметно выше. По его словам, причина в географии и сильном западноевропейском, скандинавском лобби в зимних федерациях.

«У Международной федерации санного спорта президент (Эйнарс Фогелис.— Прим.ред.) — латыш. На июньском конгрессе руководство вело себя абсолютно некорректно. Даже в МОК мне откровенно признавались: то, что устроили саночники, — безобразие. Даже в нейтральном статусе не допустили наших атлетов», — заявил Дегтярев.

Поэтому Россия начала обжалование недопуска в Спортивном арбитражном суде (CAS). Министр уверен в успехе:

«Саночники могут выступить на Олимпийских играх, поборемся за них. И так будет с каждым, кто препятствует возвращению наших спортсменов. Засудим всех, адвокаты в Швейцарии работают день и ночь. В Лозанне мы встречались, все указания даны».

При этом министр подчеркивает, что Россия выступает против переноса политических конфликтов в спорт.

«Так говорит Олимпийская хартия. Давайте доказывать на спортивной арене, кто сильнее. А то, что происходит сейчас, — это недобросовестная конкуренция. Забирают наши медали, производят фейковых чемпионов, потому что какой может быть настоящий чемпион в зимних видах, например, без соперничества с российскими лидерами? В целом с зимними видами пока тяжело».

Несмотря на сложности, Дегтярев сохраняет оптимизм: ждут решения исполкома Международной федерации бобслея и скелетона, затем лыжных видов. Контакты с руководителями этих организаций поддерживаются, хотя в федерациях существуют разные течения.

Министр лично поддерживает связи с многими главами международных спортивных организаций:

«Когда выстраиваешь отношения с чистого листа, это помогает делу. Никаких репьев, старых претензий, обид. Кто-то кого-то когда-то не поддержал, а кто-то поддержал не того, обещал и не сделал. Кто-то вообще кого-то кинул. Это все сказывалось на репутации российского спорта. Новый министр, новые президенты наших федераций — это дает позитивный эффект на международном уровне».

Министр спорта Михаил Дегтярев также признает, что пока рассчитывать на резкий прорыв на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо не стоит:

«Олимпийский отбор уже начался, мы уже физически не успеваем вклиниться в некоторых дисциплинах. К Лос-Анджелесу к 2028 году — да, нужно готовиться. Там все должно быть в полном порядке».

Особые надежды возлагаются на нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Это спортсменка и бывший министр спорта Зимбабве, чей стиль воспринимается как более открытый к диалогу.

«Не я связывал, а весь спортивный мир. Кирсти Ковентри — спортсменка, чемпионка, бывший министр спорта Зимбабве. Мы будем судить по делам, а они уже есть. Новый президент МОК сразу же дала команду наше досье передать в юридическую комиссию для выработки рекомендаций ближайшему исполкому, который состоится в сентябре. А это уже дело», — подчеркнул Дегтярев.

Министр напоминает, что без восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) выступать под своим флагом нельзя.

«В Олимпийской хартии четко написано: спортсмены страны, национальный олимпийский комитет которой не признан, не могут выступать под флагом своего государства. Что угодно делайте, но от нейтрального статуса без восстановления ОКР не уйти», — поясняет он.

После восстановления ОКР стартует юридическая работа по смягчению критериев допуска спортсменов и формированию «дорожной карты» для возвращения под национальным флагом. Дегтярев сравнивает нынешнюю ситуацию с Олимпиадами в Пхенчхане и Токио, когда Россия выступала под эмблемой ОКР с триколором в составе: «Точно лучше, чем нейтральный статус».

Отдельно министр отмечает важность смены названия своей должности.

«Не оговорился — председателя. На ближайшем Олимпийском собрании обращусь к коллегам с просьбой переименовать должность руководителя. Президент у нас один — президент России Владимир Владимирович Путин. Мне, если честно, иногда неловко за название своей новой должности. Да, есть традиции в мировом спорте, значит, в уставе пропишем, что в международном общении оставим термин le president», — сказал Дегтярев.

Параллельно ведется работа по вопросам с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и статусом РУСАДА, который находится в сложном положении.

«Я благодарен депутатам Госдумы за то, что в последний день весенней сессии они приняли поправки к антидопинговым статьям закона о спорте. Два с половиной года без движения находилось досье. Многие шарахались от этой темы, ссылались на токсичность. Но без решения кейса WADA—РУСАДА в правовом ключе невозможно развитие спорта», — отмечает министр.

Наконец, он коснулся вопроса оплаты взноса России в WADA, который стал предметом споров:

«Мы нашли его. Завис в Люксембурге. Ушел в WADA и вернулся. Гулял где-то в Африке, Южной Америке. Дурдом. Вероломные санкции ЕС всему виной. При этом выплата в ЮНЕСКО по нашему антидопинговому взносу прошла успешно. И тоже через Люксембург».

О российском спорте, фонде и работе с международными партнерами

Министр спорта рассказал о том, как менялось отношение международных партнеров к измененному уставу Олимпийского комитета России.

«Уже не игнорируют. Документы, как я сказал, в юридической комиссии, готовятся к исполкому МОК. Это хороший сигнал. При Бахе никто ничего даже не читал. Более того, распространяли дезинформацию: „Мяч на стороне России“. А как он может быть на стороне России, когда уже все давным-давно приведено в соответствие с Олимпийской хартией и передано в Лозанну?! Что нам еще сделать, польку станцевать? На всякий случай повторяю: мы не хотим никаких войн с МОК и международными федерациями. Мы — неотъемлемая часть международного спортивного движения и просто хотим вернуть свое место за столом и флаг, идем к этому. Но не путем бессмысленных словесных интервенций, а юридическим».

По поводу нового Российского спортивного фонда, который будет аккумулировать доходы от букмекеров, министр призвал не ждать быстрых результатов.

«Мы создаем с нуля структуру, которая будет оперировать средствами, эквивалентными бюджету города-миллионника, десятками миллиардов рублей. Сейчас фонд зарегистрирован, назначен гендиректор. На днях будет открыт счет, начнется подбор персонала, офис в „Лужниках“ появится в начале сентября. Оборудовать рабочие места надо, принять нормативную документацию, в том числе по попечительскому совету. Без попечительского совета принимать решения о распределении средств невозможно. Я его возглавлю в соответствии с законом, а в состав войдут уважаемые люди — депутаты, сенаторы, губернаторы. Виталий Георгиевич Смирнов (почетный президент ОКР.— Прим.ред.) согласился участвовать».

Министр предупредил, что рассчитывать на выплаты за два квартала до ноября не стоит.

«В ближайшую неделю мы свяжемся с федерациями, оповестим всех, как выплатим полагающиеся на реализацию ЕКП (Единый календарный план.— Прим.ред.) деньги. Еще нужно время, чтобы замкнуть федерации на ЦСП и ЦСПР (Центр спортивной подготовки и Центр спортивной подготовки резерва, находящиеся в системе Минспорта РФ.— Прим.ред.) — две организации, которые сейчас, на старте, подставят плечо фонду для подготовки документов. Мы намеренно идем в нормативной базе на заключение соглашений по линии фонд—федерация или фонд—лига. Заключил — получишь деньги. Это делается для большей прозрачности и юридической защиты обеих сторон».

Что касается конкурса на распределение средств, в этом году он будет бесконкурсным.

О критериях отбора министр сказал, что эксперты сейчас работают над ними, но уже ясно, что ключевые направления — детско-юношеский спорт, массовый спорт и адаптивный спорт с упором на реабилитацию и развитие.

Реабилитация ветеранов СВО

В рамках реабилитации ветеранов СВО рассматриваются разные подходы — массовость, география охвата, спортивные результаты. Каждый рубль из фонда должен приносить реальную пользу российскому спорту. Поддержка гарантирована тем, кто работает с детьми и вкладывает в будущее. Те, кто занимается непонятными делами, смогут искать финансирование в других местах — страна свободная.

Рейтинг международной эффективности федераций ведется и будет опубликован ближе к концу года. В лидерах — те, кто выступает или готовится к чемпионатам мира, демонстрируя результаты международной работы.

События в футболе этим летом — аресты руководителей «Торпедо», давление на судей, переход клуба в Первую лигу — показывают системные проблемы. Особое внимание вызывает ситуация с «Химками»: клуб с уставом некоммерческой организации получил инвестора, что является вызовом государству. Правоохранительные органы проверяют ситуацию, учитывая задержки зарплат.

В планах обсуждение с РФС, РПЛ, ФНЛ и клубами вопросов организации судейства, лимитов на легионеров, юридических форм клубов, работы агентов и потолка зарплат. Благодарность правоохранителям за подключение к процессу.

В Олимпийском комитете России создана комиссия по спортивному судейству под руководством Аркадия Ротенберга. Готовится большой пакет законодательных изменений. Курс — создание единого оператора спортивного судейства для всех игровых видов и ряда других дисциплин. Финансировать судей будут федерации, лиги и клубы, а назначать — единый оператор. Все будет прозрачно, беспристрастно и с использованием ИИ. Болельщики смогут отслеживать судейство онлайн, что повысит доверие к играм.

Что касается лимитов на легионеров, планируется установить оптимальный предел — не более пяти на поле и десяти в заявке. Введение будет плавным, с учетом долгосрочных контрактов игроков. Приказ подписывается в этом году, но снижение начнется только со следующего сезона. Общение с зарубежными коллегами остается важным, однако подчиняется государственным интересам. Российский футбол готов к формированию сильной и конкурентоспособной команды.

Вопрос ужесточения лимитов на легионеров в российских футбольных клубах вызывает неоднозначную реакцию. Клубы наконец вспомнили о роли государственного регулятора и сейчас работают в интересах российского спорта и миллионов болельщиков. По данным медиакоманды, ужесточение затронет небольшое количество влиятельных лиц — агентов, отдельных функционеров и лжеинвесторов, чье мнение не может быть ориентиром для принятия решений.

Важной кадровой переменой стало назначение нового руководителя Центра спортивной подготовки (ЦСП) Романа Гришина вместо опытного Георгия Брюсова. Смена произошла с целью создания четкой и эффективной системы работы, в которой не будет места «ночным звонкам» и внеплановым сбоям. Несмотря на относительно небольшой управленческий опыт, Гришин демонстрирует высокие профессиональные качества и готов выстраивать новые отношения с федерациями и тренерскими штабами, не поддаваясь на внешнее давление.

Ранее в Минспорте было заявлено, что для успешной работы достаточно добросовестного исполнения обязанностей, а практика «звонков сверху» уже приводит к уходу тех, кто не справляется с задачами.

«Мы однозначно придем к тому, что будет единый экипировщик. Сам подход, когда экипировщики разделены, кто-то сотрудничает, как Bosco или Zasport, с олимпийской командой, кто-то, как Forward, только с Минспортом, на мой взгляд, абсурден. Это же идиотизм, когда ОКР не позволял пользоваться брендом Team Russia министерству, работая не на общественные, а на узкокорпоративные интересы. Мы скоро выйдем на решение, устраивающее всех — и спортсменов с тренерами, и зрителей», — резюмировал Дегтярев.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дегтярев проверил ход восстановления спортивных объектов в ЛНР.

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