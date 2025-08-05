Трамп пригрозил ЕС увеличением импортных пошлин до 35%
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
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Американский президент уже увеличил тарифы для 60 государств.
США могут повысить тарифы на ввоз товаров из Евросоюза в случае невыполнения европейскими странами договоренностей по инвестициям в экономику Штатов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC.
По словам президента, снижение пошлин с 30% до 15% стало возможным благодаря тому, что страны ЕС инвестировали в экономику США 600 миллиардов долларов.
Сделка, достигнутая 27 июля между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривает, что базовая ставка импортных пошлин для около 75% европейского экспорта в США составит 15% вместо 30%.
При этом Европейская комиссия обязалась полностью запретить поставки российских энергоресурсов в страны ЕС и закупить у США нефть, газ и ядерное топливо на сумму 750 миллиардов долларов. В противном случае Америка готова вернуть тарифы на уровень 35%.
В то же время представители Европейской комиссии пока не подтверждают полное выполнение инвестиционных обязательств, о которых говорил Трамп. В Европе требования сделки вызывают разные оценки, в том числе критику со стороны отдельных стран и политиков.
Дональд Трамп также увеличил импортные пошлины для 60 государств, тарифы варьируются от 10% до 41%. Это часть его стратегии жесткой торговой политики с целью поддержки национальной экономики и сокращения дефицита.
США продолжают использовать торговые пошлины как мощный инструмент давления, поддерживая свои экономические интересы в условиях сложной геополитической и экономической ситуации.
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