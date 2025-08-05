Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Дагестане

Фото: Telegram/СУ СК России по Республике Дагестан/dagestan_sledcom05

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Есть пострадавшие.

В Республике Дагестан перевернулась маршрутка, в которой находились 14 пассажиров. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ в Telegram-канале.

Происшествие произошло около населенного пункта Зубутли-Миатли. Пострадавшие в ДТП есть, однако их точное количество не уточняется.

«По предварительным данным, водитель автомобиля марки „Газель“ с 14 пассажирами не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, устраняя последствия случившегося. Следователями проводится проверка для установления всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в пункт оплаты врезался автобус на трассе М-4 «Дон». В результате ДТП пострадало более 30 человек. Предварительно, причиной происшествия называют непогоду. Пассажирское транспортное средство в момент столкновения перевернулось — люди стали выбираться через его окна. Момент аварии и кадры последствий попали в распоряжение 5-tv.ru.

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