«Взаимное доверие»: Патрушев о перспективах отношений РФ и Туркменистана

Фото, видео: Пресс-служба вице-премьера Д.Патрушева; 5-tv.ru

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Заместитель председателя правительства России находится в стране с рабочей поездкой.

Отношения России и Туркменистана носят характер стратегического партнерства. Сотрудничество стран находится на высоком уровне, а также объединено общими ценностями. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер возглавил российскую делегацию во время рабочей поездки в Туркменистан. Он был принят у национального лидера туркменского народа, председателя Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова.

«Россию и Туркменистан объединяют тесные исторические связи, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и культурных традициях. Сотрудничество двух стран находится на высоком уровне и носит характер стратегического партнерства. <…> Мы надеемся на дальнейшее развитие отношений в духе взаимного уважения в целях укрепления плодотворного сотрудничества», — сказал Патрушев.

Зампредседателя правительства РФ отметил, что двухсторонние связи положительно влияют на торгово-экономическую сферу. Товарооборот между Россией и Туркменистаном в текущем году увеличился почти на треть.

Также Патрушев встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и общую работу по сохранению Каспийского моря.

По словам вице-премьера, сельскохозяйственная продукция является важной составляющей взаимной торговли. Сейчас в ней отмечается позитивная динамика. Кроме того, Россия готова наращивать поставки продовольствия и минеральных удобрений в Туркменистан.

Не обошлось и без обсуждения перспективных сфер сотрудничества. Таковой Патрушев назвал экологию и охрану окружающей среды. В первую очередь Россия, как уточнил Патрушев, готова активно работать в направлении сохранения Каспийского моря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия высоко оценивает содействие ООН странам без выхода к морю. Такое мнение высказал Дмитрий Патрушев.

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