Верните картины: художник Алексеев остался без своих работ из-за чужих долгов

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Автор не может забрать свои полотна из выставочного зала, так как они оказались в залоге.

Не теряет надежды вернуть свои картины стоимостью более десяти миллионов рублей художник из Петербурга. Он стал заложником громкого финансового скандала, к которому не имеет никакого отношения. Из-за долгов арендатора ограничили доступ в выставочный зал. Работы автора остались под замком.

Теперь художник пытается спасти картины из заточения. Есть ли шансы — выяснил корреспондент «Известий» Павел Панов.

Художник-монументалист Константин Алексеев остался без своих лучших работ. В последний раз картины он видел на открытии выставки 12 апреля в шоу-руме своего знакомого.

«Эти картины вы знаете, как ребенок мой, которого я создавал шесть лет. Эту выставку я писал так долго. Для меня это важно. Когда отнимают, когда не имеешь доступа, не знаешь, что происходит — волнительно не только для меня, вообще для сообщества художников», — рассказал художник-монументалист Константин Алексеев.

Из-за многомиллионного долга арендатора перед собственником работы художника вместе с другим имуществом оказались в залоге. До тех пор, пока на счета не поступят деньги. Хотя произведения искусства, как и сам Константин Алексеев, к этому спору никакого отношения не имеют.

«Было подписано соглашение. В соглашении было написано, что картины являются моей собственностью, не являются собственностью арендатора помещения. Дальше был подписан акт приема-передачи. В акте приема-передачи указана примерная стоимость картин, это приблизительно десять миллионов рублей», — добавил Алексеев.

Арендатор помещения Артем Фанаков должен каждый месяц платить по 850 тысяч рублей. Из-за проблем в бизнесе якобы накопил долг за два с половиной месяца. С конца апреля до конца июня.

«Они выставляют задолженность в 4,8 миллиона рублей, что является колоссальной, неоправданно большой суммой. Притом, что два миллиона — это просто сверху заплатите, потому что мы так решили, плюс необоснованно огромные пени возникли. В сумме до двух миллионов можно еще понять, я действительно должен данному человеку, тут согласен», — заявил арендатор помещения Артем Фанаков.

Заплатить три миллиона, которые набежали из-за неустойки, он не может. Собирается через суд оспаривать сумму долга.

«В этом помещении площадью в 500 квадратных метров находятся, а точнее должны находиться 18 работ художника Константина Алексеева. Через стекло можно увидеть только одну из них. Главный вопрос: в каких условиях хранятся произведения искусства, важны температура и влажность. Двери опечатаны, соответственно, закрыты, окна тоже. Не работают, по словам арендатора, и кондиционеры», — рассказывает корреспондент.

Арендатор рассказывает, что помимо картин там еще есть мебель и оборудование кофейни на шесть миллионов рублей. Дескать, можно было бы картины вернуть автору, а его имущество продать и рассчитаться с долгами, но двери закрыты. Не может забрать свою скульптуру и Игорь Елуков. Впереди выставка, а центральный экспонат взаперти.

«Давайте решим все вопросы полюбовно, без судебных разбирательств. Мы являемся третьими лицами, и наше имущество принадлежит только нам, и по закону не может быть арестовано за чужие долги. Мы не хотим быть заложниками разборок между вами и арендаторами», — сказал художник и кинорежиссер Игорь Елуков.

Юристы уверены: удерживать имущество, не принадлежащее должнику, нельзя.

«Если художник передавал картину по акту передачи на временное предоставление, на временное размещение, то данным документом и подтверждается их непричастность к арендным обязательствам. Их удержание незаконно», — отметила юрист по авторским правам и IT Евгения Сабитова.

Мы встретились и с представителем арендодателя, который рассказал, что картины никто не удерживает, лишь ограничили доступ в помещение. Якобы следят за температурой внутри, чтобы работы не повредились. При этом юрист собственника выразил сомнения в том, что картины принадлежат автору.

«Мы не сомневаемся в том, что он автор этих картин. Но вопрос в юридической плоскости: кто является собственником этих картин. Эти картины он мог кому-то подарить, кому-то заложить, кому-то отдать. В этом помещении кроме арендатора никто не располагался. Соответственно, все имущество, которое находится внутри этого помещения, мы рассматриваем как имущество „Методики Плюс“, нашего должника», — считает юрист, представитель арендодателя Юрий Ястремскас.

На фирму должника Фанакова собственник помещения подал в суд, первое заседание состоится в ноябре.

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