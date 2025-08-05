Владимир Путин провел встречу с главой «ВЭБ. РФ» Игорем Шуваловым

Фото, видео: © РИА Новости/ Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент обратил внимание, что технологическое лидерство не должно быть ограничено импортозамещением.

Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением. На первом этапе после введения большого количества санкций такой подход был оправдан. Но сейчас ситуация в экономике изменилась. Об этом сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с председателем госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорем Шуваловым.

«Нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать. Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые „ВЭБ“ поддерживает, обращать внимание именно на это», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Игорь Шувалов рассказал о проектах, которые касаются импортозамещения. Например, это базовые станции 5G. Есть все предпосылки добиться мирового лидерства по беспилотной авиации. Уже поддержаны тысячи проектов. Россия, например, собирает поезда исключительно из отечественных комплектующих.

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