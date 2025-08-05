Фото: 5-tv.ru

Приговор в отношении главы Гагаузии стал актом политической репрессии.

Вопрос о прекращении издевательств над главой Гагаузской автономии Евгении Гуцул должен быть поставлен на всех международных площадках. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Она добавила, что приговор в отношении главы Гагаузии стал актом политической репрессии против законно избранного политика. По словам Матвиенко, случившееся с Гуцул является примером того, насколько бездушно готова действовать «машина так называемой евродемократии» для достижения всех своих целей.

Ранее в этот день Гуцул была приговорена к семи годам тюрьмы по делу о якобы финансировании оппозиционной партии «Шор». Перед зданием суда произошла акция протеста в поддержку главы автономии. Позднее Гуцул заявила, что вынесенный приговор является запланированной политической расправой.

В Кремле приговор главе Гагаузии назвали образцом незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. В МИД РФ считают, что это не просто беда, а настоящий позор для Молдавии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.