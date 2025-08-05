Появились леденящие душу подробности вскрытия Мэрилин Монро

Фото: Rights Managed/ТАСС

Смерть знаменитой актрисы могла быть насильственной.

Через 63 года после смерти Мэрилин Монро врач-патологоанатом Томас Ногучи признался, что мог стать «пешкой» в прикрытии обстоятельств гибели актрисы.

Как пишет RadarOnline.com, Ногучи, которому на тот момент было 37 лет, проводил вскрытие Монро в августе 1962 года. В новой книге LA Coroner авторства Энн Сун Чой он рассказал, что с самого начала не был уверен в версии самоубийства. По его словам, при осмотре тела не нашли следов инъекций, а результаты токсикологической экспертизы вызвали у него сомнения.

В крови актрисы обнаружили смертельные дозы пентобарбитала и хлоралгидрата, однако главный токсиколог Рэймонд Абернати отказался проводить дополнительные исследования содержимого желудка и других органов. Более того, вскоре эти материалы были уничтожены, что лишило экспертов возможности окончательно исключить вариант введения препаратов инъекционно.

Ногучи утверждает, что не мог оспорить решение начальства, но опасался, что неполный анализ оставит слишком много вопросов. Он не исключает, что смерть Монро могла быть насильственной.

Гибель актрисы до сих пор порождает версии о причастности политиков, включая Джона и Роберта Кеннеди. Секретные записи, сделанные в доме Монро, якобы фиксировали конфликт с Робертом Кеннеди, после которого звезда перестала подавать признаки жизни.

Шестьдесят три года назад, 5 августа 1962 года Монро нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Официальной причиной смерти назвали передозировку снотворным, однако конспирологические версии продолжают обсуждаться и сегодня.

