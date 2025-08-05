«Это серьезная потеря»: Илья Авербух отреагировал на трагическую смерть Гришина
Илья Авербух: смерть Гришина — огромная потеря для фигурного катания
Фото, видео: Instagram*/ a.grishin.official; СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru
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Комментатор погиб в результате несчастного случая.
Смерть комментатора Александра Гришина — это огромная потеря для фигурного катания. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился фигурист Илья Авербух.
«Это страшная трагедия, когда человек уходит из жизни в самом расцвете сил», — отметил спортсмен.
Авербух рассказал, что они с Гришиным работали вместе во многих проектах.
«Вместе с Сашей мы комментировали огромное количество различных соревнований, чемпионатов Европы и Мира <…>. Это человек очень профессиональный и образованный», — поделился Авербух.
Фигурист добавил, что Гришин, несомненно, был стержнем каждого репортажа. Именно он, по словам Авербуха, отдавал вектор, в котором потом рассуждали вновь прибывшие спортсмены.
«Я всегда буду с теплом вспоминать об Александре. Думаю, что для мира фигурного катания это огромная потеря», — заключил спортсмен.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер комментатор Александр Гришин. Он погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Ему было 48 лет.
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