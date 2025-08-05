Захарова о приговоре Гуцул: «Это не просто позор, это беда»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее Евгении Гуцул присудили семь лет лишения свободы.

Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является не просто позором молдавских властей, а бедой для народа страны. Об этом сообщила официальны представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее адвокат Гуцул рассказал, что ее приговорили к семи годам заключения. Ее обвинили в якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор».

«Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — поделилась она.

Как отмечает дипломат, происходящее с главой Гагаузии является примером режима президента Молдавии Майи Санду, которая отправляет в тюрьму людей за исполнения законных обязанностей.

«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Гагаузии ответила на приговор суда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.