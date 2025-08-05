«Незаменимый профессионал»: Губерниев о погибшем комментаторе Гришине
Дмитрий Губерниев шокирован новостью о гибели Александра Гришина

Александру было всего 47 лет.
Новость о смерти спортивного комментатора Александра Гришина шокировала его коллегу Дмитрия Губерниева. Об этом 5-tv.ru рассказал сам журналист.
«Ужас и шок! Я растерян!» — признался комментатор.
Губерниев отметил, что он ни раз работал вместе с Гришиным и считает его настоящим профессионалом, в чем-то даже не заменимым — в их сфере.
«Очень надежный в работе, очень дотошный и профессиональный, обаятельный. <…> Ушел комментировать фигурное катание, стал незаменимым профессионалом в этом виде. Конечно, это огромная потеря», — заметил Дмитрий.
Журналист подчеркнул, что Гришин всегда был готов подставить плече в работе. Губерниеву очень жаль, что его коллега ушел молодым, прожив всего 47 лет.
Дмитрий выразил соболезнования в связи с потерей Александра и отметил, что для него лично это тоже огромная потеря.
О смерти комментатора сообщила его жена Анастасия. Гришин погиб из-за несчастного случая. Его сбила электричка.
