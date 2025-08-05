«Приговор демократической системе Молдавии»: Гуцул прокомментировала решение суда

Евгения Гуцул назвала приговор суда в отношении нее политической расправой

По ее словам, это попытка запугать жителей Гагаузии.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала приговор суда в отношении нее политической расправой по указке сверху. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

«Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдавии», — отметила она в публикации.

Глава Гагаузии также назвала решение суда попыткой запугать местных жителей.

Ранее адвокат Гуцул рассказал, что ее приговорили к семи годам заключения. Ее обвинили в якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор».

В Кремле приговор главе Гагаузии назвали образцом незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. В МИД РФ считают, что это не просто беда, а настоящий позор для Молдавии.

