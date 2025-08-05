Двенадцать лет поиска: британец отчаялся найти диск с семью тысячами биткоинов

Британец потратил 12 лет на поиски диска с биткоинами почти на миллиард долларов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Носитель с цифровым ключом случайно выбросила девушка во время уборки.

Диск с тысячами биткоинов окончательно признали утраченным. Британец Джеймс Хауэллс потратил на его поиски 12 лет.

Он приобрел криптовалюту еще на заре ее существования. На диске хранился ключ более чем к семи тысячам биткоинов — по нынешнему курсу это почти миллиард долларов или свыше 70 миллиардов рублей. И все это будущее состояние было утеряно в 2013 году, когда во время уборки его случайно выбросила девушка британца.

Он пытался найти диск на ближайшей свалке и даже предлагал властям начать там раскопки за долю от криптовалюты. Но раз за разом получал отказ и в итоге решил прекратить поиски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.