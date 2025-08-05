Фото, видео: © РИА Новости/Артем Шелдовицкий; 5-tv.ru

Одна за другой проснулись семь вершин.

Из-за сильнейшего землетрясения часть Камчатки сдвинулась почти на два метра. После подземных толчков, которые и сейчас продолжаются, здесь один за другим проснулись семь вулканов. Ключевской становится все активнее. Чуть ли не каждый день он устраивает огненное шоу.

Увидеть его рвутся все больше туристов, но ученые говорят о все большей опасности. В чем дело — расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

На Камчатке пошла цепная реакция: вслед за вулканом, который спал почти 600 лет, там проснулся еще один. Начал закипать Мутновский. И это при том, что его только-только планировали открыть для туристов.

Но даже не лава или пепел сейчас являются самой грозной опасностью для туристов в этом регионе. Сегодня ученые заметили, что лава на Ключевском начал топить один из ледников, где всегда много туристических групп. И теперь вниз может сойти огромный сель, как раз в ту сторону, с которой и подъезжают туристы.

«Туристические маршруты Камчатки очень непредсказуемые. К примеру, сейчас мы передвигаемся по сухому руслу реки, но в любой момент может пойти дождь, и мы рискуем не вернуться назад. То же самое с землетрясением. Толчки постоянно повторяются и могут застать туристов прямо на маршруте», — отмечает корреспондент.

Всего на Камчатке после афтершоков проснулись семь исполинов — такого массового пробуждения не наблюдалось с XVIII века. До начала подземных колебаний часть из них находились в покое. Самый активный — Ключевской, из жерла которого буквально фонтаном бьет магма и стекает по склону. Еще один проснувшийся вулкан, который не подавал никаких признаков на протяжении нескольких сотен лет, вулкан Крашенинникова, также выбросил огромный столб пепла на высоту шесть километров. Сейчас ему присвоен предпоследний уровень авиационной опасности.

По словам ученых, такое событие можно назвать парадом вулканических извержений.

«Конечно, остаются еще зоны соседние, и на север, и на юг, где землетрясения сильные могут происходить. Мы просто не можем сказать, когда это произойдет. В ближайшие месяцы, годы или даже десятилетия», — рассказал сейсмолог, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шабалин.

Похожую картину наблюдали ученные после землетрясения 2011 в Японии. Но такого количества пробуждения вулканов прежде не фиксировали.

Сейчас же остановка в столице региона стабильна. Паники нет, наоборот, нахлынул поток любопытных туристов. К слову, воздушные гавани Камчатки работают в штатном режиме. Пилотам необходимо лишь постоянно выяснять, где расположен так называемый «хвост» вулканического дыма, чтобы благополучно облететь зоны выпадения пепла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.