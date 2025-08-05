Суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам заключения

Фото, видео: DUMITRU DORU/ТАСС; 5-tv.ru

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Главу Гагаузии обвинили в якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам заключения, сообщила ее адвокат.

Политик была арестована в зале суда. Ее обвинили в якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Гуцул уже заявила, что не считает себя виновной. Свое дело она называет политическим, связывая его с предстоящими парламентскими выборами в Молдавии, которые пройдут в конце сентября.

Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, ей не позволили покинуть Молдавию. Главе Гагаузии предъявили обвинения в нарушении правил управления избирательными фондами на выборах в автономии 2023 года, а также в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Уголовное дело было передано в суд 24 апреля 2024 года прокуратурой по борьбе с коррупцией.

Молдавский оппозиционный блок «Победа» направил официальные обращения в ООН и ОБСЕ с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг преследования Гуцул.

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