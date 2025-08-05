На 48-м году жизни скоропостижно скончался комментатор Александр Гришин

Фото: Instagram*/a.grishin.official

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом сообщила его жена Анастасия.

Комментатор фигурного катания Александр Гришин скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила его жена Анастасия.

«Да, я подтверждаю, что он погиб. Больше ничего не могу сказать», — поделилась она.

Гришин вел трансляции главных турниров по фигурному катанию, включая Олимпийские игры. Его комментарии отличались глубокими знаниями спорта и умением передать атмосферу соревнований зрителям.

Он был одним из самых уважаемых и узнаваемых спортивных журналистов страны. Гришин начинал свою карьеру на телеканале «7ТВ», затем с 2004 по 2015 год работал на телеканале «Спорт» (позже «Россия-2»), с 2015 по 2018 — на «Матч ТВ».

За свои заслуги Александр был неоднократным номинантом на премию «Голос спорта». В 2018 году он претендовал на звание лучшего комментатора Олимпийских игр, а в 2022 году получил несколько номинаций, включая в категории «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» и «Лучший парный репортаж».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов на 68-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.