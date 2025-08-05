Сорвана попытка покушения на гендиректора оборонно-промышленного предприятия
Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ;ЦОС ФСБ;5-tv.ru
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Украинский агент был задержан в Белгороде.
Силовики сорвали попытку покушения на гендиректора одного из оборонительных предприятий Белгорода. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
По данным ведомства, гражданин России через популярный мессенджер вышел на связь с представителем запрещенных в нашей стране проукраинских террористических организаций. После этого куратор дал подозреваемому задание. Он должен был «устранить» гендиректора одного из оборонного-промышленных предприятий.
Для этого мужчина прибыл в один из районов Брянской области, где забрал сброс с БПЛА, содержащий оружие и взрывчатку — как раз их он планировал использовать для убийства.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину «в процессе реализации преступного замысла».
Ранее 5-tv.ru писал, что силовики предотвратили теракт в Ростове-на-Дону. Там агент Украины готовил покушение на офицера российской армии.
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