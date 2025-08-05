Средства ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Атаке подверглись четыре города.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 24 вражеских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские боевики атаковали четыре российских города. ПВО РФ перехватывали и уничтожали дроны на протяжении трех часов — с 23:00 4 августа до 01:40 5 августа (по московскому времени. — Прим.ред.).

В Минобороны уточнили, что над территорией Брянской области за это время было перехвачено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), над Ростовской областью — семь, над Калужской и Смоленской областями — по два.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины на границе с РФ устанавливают ретрансляторы для увлечения дальности атак дронов. Одна из таких установок появилась в Харьковской области.

Боевики Незалежной регулярно обстреливают российские города с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

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