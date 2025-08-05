Четыре вершины: на Камчатке продолжается активность ряда вулканов

Фото: © РИА Новости/Наталия Акбирова

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Наиболее активно себя проявляет Ключевской.

В Камчатском крае прогнозируется активность четырех вулканов. Итоги заседания Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по данному региону в своем Telegram-канале.

Сейчас эксперты внимательно следят за четырьмя вулканическими вершинами. Наиболее активно себя проявляет Ключевской.

«Наблюдается извержение, возможны (Ключевского. — Прим. ред.) пепловые выбросы с высотой до восьми километров. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до десяти километров», — проинформировало ведомство.

Вулкан Крашенинникова также продолжает извергаться. Высота его выбросов уже достигла шести километров, и есть вероятность, что она увеличится до восьми километров.

На Камбальном вулкане сейсмическая активность снижается. А на Мутновском спутники зафиксировали термальную аномалию.

МЧС просит воздержаться от посещения всех четырех вершин и не приближаться к ним ближе, чем на десять километров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лавовый поток вулкана Ключевской приближается к леднику.

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