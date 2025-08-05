«Муж был рядом»: Костенко простила Тарасова после скандала с моделями

Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv

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Многодетная мама не верит в измену благоверного. Хотя ей и предоставили доказательства, причем весьма убедительные.

Футболист Дмитрий Тарасов потерпел двойную неудачу. Во-первых, ему не удалось заполучить телефоны моделей из Сочи — Натальи Свистуновой и Кристины Смит, во вторых, о попытке познакомиться с красотками и их отказе узнала жена. Девушки привлекли максимум внимания к истории, опубликовали переписку со спортсменом и уличили в неверности. Его оправдания, мол, просто хотел предложить сотрудничество, не показалось подписчикам убедительными.

Супругу Тарасова Анастасию Костенко, родившую ему четверых детей, все еще не могут простить поклонники Ольги Бузовой. Они считают, модель увела футболиста из семьи, оставив звезду «Дома-2» с разбитым сердцем. Разумеется, все подозрения в изменах спортсмена перенаправляются ей напрямую, да еще и с язвительными комментариями. Но Костенко каждый раз защищает любимого.

Когда Анастасия публикует оправдательные посты, ее обвиняют в самообмане, выгораживании лжеца и лицемерии, полагая, что в семье не все так гладко, как показано в соцсетях. Говорят, что Тарасов унижает, а она терпит. Но Костенко не сдается. Она уверена, что благоверный никогда ее не предавал. По крайней мере, убеждает в этом фолловеров.

«Всегда призываю всех ценить себя и не обесценивать других. Добро пожаловать к Дмитрию на канал, где он все доступно объяснил. И да, не судите по себе, это вы ковырялись в грязи, а мой муж как вернулся, был рядом со мной и помогал переживать утрату. Жизнь идет вне соцсетей, более того, успешным людям просто нет дела до таких тем. Ценю всех, кто остается со мной безо всяких попыток залезть в душу», — ответила Костенко одной из подписчиц в личном блоге в соцсетях.

Недавно модель потеряла горячо любимого дедушку. Судя по всему, заботы Тарасова и его публичного «объяснения ситуации» оказалось достаточно, чтобы свести на нет все переживания. Ранее 5-tv.ru как раз писал о тех самых объяснениях.

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