Необоснованные нападки: Индия ответила на критику США за импорт нефти из России

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Штаты в свою очередь продолжают импортировать из РФ гексафторид урана для своей ядерной промышленности.

Из-за импорта российской нефти Индия подверглась нападкам со стороны США, хотя те в свою очередь и сами продолжают торговлю с РФ. С таким заявлением выступил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«Фактически, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. В то время Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт в Индию для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Индийский дипломат отметил, что Соединенные Штаты и сами импортируют из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты. По его словам, в отличие от Индии, эта торговля не является жизненно важной необходимостью для Вашингтона.

Джайсвал заключил, что нападки на Индию являются неоправданными и неразумными и страна намерена отстаивать свои национальные интересы, а также примет все необходимые меры для защиты своей экономической безопасности.

Вчера, 4 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен повысить пошлины на товары из Индии. Причина действий главы Белого дома заключается в поддержке России Индией и их торговом партнерстве. Президент Штатов уже грозил ужесточить санкции странам, которые сотрудничают с РФ, пока его требования по урегулированию конфликта на Украине не будут выполнены.

США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Индии. Помимо пошлин, администрация Трампа угрожает стране штрафами за закупки российских вооружений и энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что индийские нефтяные компании продолжают закупать нефть у российских поставщиков, несмотря на санкции Европейского союза и заявления президента США Дональда Трампа.

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