В Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России
В России могут ввести единые правила работы парковок
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Инициатива позволит устранить неравенство между регионами.
В России хотят ввести единые для всех регионов правила работы парковок. В Госдуме предложили разрешить автомобилистам по всей стране не платить за стоянку в воскресенье и праздники.
Сейчас в разных субъектах действуют свои нормативы в отношении взимания платы за стоянку машин. Эксперты считают, что новые правила позволят избежать ситуаций, когда автомобилист, оказавшись в чужом регионе, получает штраф из-за того, что по привычке не заплатил за стоянку в праздничный день.
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