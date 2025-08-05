Под родной гимн: команда российских пловцов вернулась с ЧМ в Сингапуре

Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru

Всего в копилке сборной — 18 медалей.

Российские спортсмены, участвовавшие в Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, вечером в понедельник вернулись в Москву. Рейс прибыл в аэропорт Домодедово. На турнире сборная России заняла четвертое место в медальном зачете, завоевав 18 наград. О том, как проходили соревнования и как встретили пловцов — корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Плакаты, фотографии, флаги и главное — российский гимн: в Домодедово то, чего так не хватало нашим пловцам на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Они чемпионы, 18 медалей: шесть золотых, еще восемь серебряных и четыре бронзы. Да, в общем зачете они лишь четвертые, но каждая медаль, каждый старт и каждый финиш в их сердце — на всю жизнь.

«Это облегчение и радость. Я была очень рада и за команду, и за ребят. Все выложились максимально, и это приятно, мы шли к этому», — отметила чемпионка мира-2025 Дарья Клепикова.

Один из главных героев нашей сборной — Клим Колесников. Восемь лет, с 17, он шел к «золоту» на чемпионатах мира, еще с Будапешта 2017-го, и наконец победил, да еще как.

«Изначально не хотелось смотреть на табло, потому что результат в своих ожиданиях был не очень. Но когда увидел то, что, во-первых, мой сокомандник-товарищ Паша приплыл вторым, и увидел, что результат превышает все мои ожидания, которые, я думал, будут в итоге. Обрадовался!» — поделился двукратный чемпион мира-2025 по плаванию Климент Колесников.

Он показывает золотые медали — 50 метров на спине и эстафета. Говорит не самые тяжелые в его коллекции, но точно самые важные.

«Медали же у нас с этого Чемпионата мира — переработанные. На Олимпийских играх их делали, если не ошибаюсь, из переработанных телефонов. В этот раз они из переработанных консервных банок», — пояснил спортсмен.

Светлана Самусенко — первая, кто узнал о «серебре» своего сына Павла. Он финишировал вслед за Климом Колесниковым, и это одно из самых главных достижений в его жизни.

«У него была заветная мечта — попасть в призы на чемпионате мира, потому что несколько уже четвертых обидных мест, которые ему не давали покоя, и поэтому, когда второе место занял, завоевал, позвонил мне, сказал, что все хорошо, мне стало спокойно», — рассказала мать Павла Самусенко.

Этот чемпионат мира для наших спортсменов — уже победа. Подготовка для каждого из них проходила в разных условиях. Иван Кожакин начинал свой путь к медали в бассейне Магадана.

«Особенность нашей подготовки — это то, что мы перед соревнованиями вынуждены выезжать для акклиматизации в центральные регионы России. Хотя чемпионат проходил примерно в наших условиях. Три часа разница с Магаданом. Но так как мы были почти два месяца уже в Москве, то Ивану также пришлось акклиматизироваться», — отметил отец Ивана Сергей Кожакин.

Изнурительные тренировки, местные старты, внутренние чемпионаты — их долго не допускали до соревнований, запрещали общаться с международными СМИ. Но несмотря ни на что, наша сборная взяла свои медали. И, несмотря ни на что, они и дальше будут биться за мировые пьедесталы.

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