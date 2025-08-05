Митингующие в Сербии требуют отставки президента Вучича
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Оппозиция обвиняет его в трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли люди.
В Сербии прошла самая массовая акция протеста за последнее время. В Белграде и Нови-Саде митингующие требуют проведения внеочередных парламентских выборов. На улицах звучат лозунги об отставке правительства, демонстранты обвиняют чиновников в коррупции.
Но в первую очередь протестующие добиваются отставки президента страны Александра Вучича. Именно его оппозиция считает ответственным за гибель людей на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Там в ноябре прошлого года на людей рухнул только что отремонтированный бетонный козырек. Погибли 14 человек, в том числе дети.
Сам Вучич отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.