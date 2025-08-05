Надолго не хватит: запасы американского оружия для Украины не бесконечны

Фото, видео: www.globallookpress.com/US Embassy In Kyiv

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США уже продали Нидерландам партию оружия для Незалежной на сумму более 500 миллионов долларов.

США не смогут долго накачивать Украину оружием через европейцев. Так считает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

Он заявил Bloomberg, что есть определенный лимит вооружений, который Белый дом хочет сохранить. И все, что могут получить европейцы и Киев — это те немногочисленные излишки, которые остались на складах Пентагона.

Не ясно, как Вашингтон собирается удержать эту рамку. Ведь, по словам Уитакера, США уже продали Нидерландам целую партию оружия для Украины на сумму более 500 миллионов долларов. В нее вошли патроны, артиллерийские снаряды, а также ракеты для комплексов ПВО Patriot.

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