Вот и лето прошло? Центральную Россию заливают дожди

Фото, видео: 5-tv.ru

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Атлантический циклон принес обильные осадки.

Мощные дожди обрушились сразу на несколько регионов Центральной России. За сутки на каждый квадратный метр в Москве вылилось больше пяти ведер воды. Подмосковье затопило так, что образовались целые озера. В Нижнем Новгороде ливень залил несколько улиц и парализовал движение.

Ливневки не справлялись с потоками воды, и автомобили с трудом пробирались по дорогам. Досталось и пешеходам. Им пришлось переходить улицы босиком и вброд.

Ливни прошли также в Липецкой и Калужской областях. По прогнозам синоптиков, сегодня дожди продолжатся. Есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков и возникновения чрезвычайных ситуаций. МЧС предупреждает, что непогода нарушит жизнеобеспечение десяти регионов.

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