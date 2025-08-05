В центре Москвы в результате аварии перевернулся автомобиль скорой помощи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадали два человека.

Помощь коллег понадобилась столичным медикам после аварии в центре Москвы. На перекрестке машина скорой помощи столкнулась с грузовиком. От удара медицинский автомобиль перевернулся — травмы получили два человека.

В момент аварии в салоне пациентов не было. По словам очевидцев, скорая ехала без сирены и мигалок. А грузовик — на заленый свет.

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