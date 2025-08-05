ЕС не будет закупать оружие у США для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Roland Balik

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Пока некоторые страны объединения не согласны с инициативой Трампа, Россия принимает решение о снятии моратория на ракеты средней и меньшей дальности.

Для участия в американской программе поставок оружия Украине Евросоюзу не требуется общее согласие всех стран-участниц — об этом сообщили «Известиям» в посольстве Нидерландов в РФ. В представительстве уточнили, что поддержка Киева включает комплексы ПВО Patriot, ракеты и другие виды наступательных и оборонительных вооружений. Ранее ЕС и США подписали соглашение о закупке вооружений для Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников как можно скорее начать закупки оружия в США для украинской армии. Однако эксперты «Известий» полагают, что инициатива Дональда Трампа создает сложности для ряда стран ЕС. В ответ на действия Запада Россия объявила 4 августа о прекращении соблюдения ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Поставки оружия Украине возможны без согласия всех стран ЕС

Соединенные Штаты готовы поставлять вооружение Украине, но при этом финансирование должно осуществляться за счет Европы. Однако участие в американской инициативе не требует согласованной позиции всего Евросоюза.

Вопрос об участии в данной инициативе находится в компетенции каждой из стран — членов НАТО. Для оказания помощи Украине в противостоянии российской агрессии общее решение ЕС не обязательно, отметили в посольстве Нидерландов в РФ в беседе с «Известиями».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Европа придерживается агрессивного курса, поддерживая Киев поставками вооружений.

Европа в этой ситуации действительно проводит крайне милитаристскую политику и, что наиболее тревожно, заявляет о намерении продолжать в том же духе. Это вызывает сожаление, ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соглашение между НАТО и США по вопросам поставки оружия Украине было достигнуто 14 июля. Дональд Трамп тогда подчеркнул, что США займутся производством и поставками, а страны Европы оплатят расходы.

Программа включает не только комплексы ПВО Patriot, но и другие средства воздушной обороны, ракеты и боеприпасы. Представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер подтвердил, что в рамках инициативы будет передано как наступательное, так и оборонительное вооружение. Точные детали пока не раскрываются, сообщили в посольстве Нидерландов в РФ.

Ранее считалось, что ЕС будет вести совместные закупки вооружений для Украины. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, соглашение о передаче американского вооружения могло стать элементом более широкой торговой договоренности между США и Евросоюзом, заключенной в конце июля.

Отмечалось, что страны ЕС будут использовать разнообразные источники финансирования для передачи вооружения. Один из вариантов — отправка оружия из собственных арсеналов с последующим восполнением запасов за счет новых закупок.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что передача вооружения Украине осуществляется в целях усиления давления на РФ. На фоне этого Россия готова реагировать. Так, 4 августа МИД РФ сообщил, что Москва отказывается от соблюдения ограничений по размещению ракет средней и меньшей дальности, объяснив это изменившейся ситуацией в связи с действиями США и их партнеров.

В числе поддержавших инициативу Дональда Трампа — Германия, объявившая о передаче Украине систем Patriot. Дания выразила намерение приобрести американское оружие для Киева. Нидерланды сообщили о выделении €500 млн на военную помощь ВСУ. Марк Рютте также упомянул о поддержке со стороны Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании и Канады.

По мнению политолога Ивана Лошкарева, договоренности, связанные с инициативой Трампа, могут быть формальными и изменяться при детальном рассмотрении.

Не все страны Евросоюза готовы участвовать в новой схеме передачи вооружений. По сведениям Politico, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались закупать американское оружие для Украины.

Политолог Алексей Фененко указал, что страны ЕС могут сформировать отдельную коалицию для упрощения оплаты вооружения. Например, может быть учрежден фонд северных или западных государств ЕС, поделился он в интервью «Известиям».

Влияние поставок оружия Украине на экономику ЕС

Попытки Еврокомиссии заставить государства ЕС увеличить закупки вооружений для Киева происходят на фоне экономического спада.

Ранее Еврокомиссия объявила о запуске программы перевооружения ЕС «Готовность-2030» стоимостью €800 млрд. В рамках этой инициативы странам предложено довести оборонные расходы до 1, 5% ВВП. Однако, по расчетам «Известий» на основе данных Евростата, выполнить эти требования без урезания других статей бюджета смогут лишь шесть стран: Греция, Дания, Ирландия, Кипр, Люксембург и Португалия, завершившие 2024 год с профицитом бюджета.

На саммите в Гааге страны НАТО договорились о повышении оборонных расходов до 5% от ВВП к 2035 году. В 2024 году страны ЕС уже потратили на оборону €326 млрд, что составляет 1, 9% от их совокупного ВВП. В соответствии с ожиданиями США, Европейскому союзу придется ежегодно тратить от €230 до €460 млрд на оборону. По мнению аналитиков Pantheon Macroeconomics, это может привести к необходимости введения «военного налога» в ряде стран.

Ряд стран ЕС уже обратился за финансовой помощью для приобретения оружия. Представитель Еврокомиссии Том Ренье сообщил, что Бельгия, Болгария, Кипр, Эстония, Испания, Финляндия и Литва подали заявки на получение кредитов в рамках нового механизма закупок. По его словам, около 20 стран могут последовать их примеру.

По информации Politico, Германия, Швеция и Нидерланды откажутся от заимствований. Бельгия может затребовать от €7 до €11 млрд. Австрия и Италия проявляют осторожность, опасаясь дальнейшего увеличения госдолга.

По словам Ивана Лошкарева, реализация предложений Трампа может привести к росту дефицита бюджета и долговой нагрузки. Военные поставки на Украину становятся значительным политическим и финансовым бременем для европейских лидеров.

Аналитик также подчеркнул, что нельзя исключать перспективу мирного решения конфликта в Украине. Если удастся достичь соглашения по ключевым вопросам, может быть найден компромисс и по поставкам оружия. Часть техники может быть возвращена странам НАТО или продана Украиной для погашения задолженности.

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