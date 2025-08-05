«И облегчение, и радость»: сборная России по плаванию вернулась в Москву
Сборная России по плаванию вернулась в Москву
Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru
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Наши спортсмены завоевали 18 наград на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
В Москве встретили триумфаторов чемпионата мира по водным видам спорта. В столичном Домодедово наших соотечественников ждали с плакатами, фотографиями и флагами. Спортсмены привезли 18 медалей, шесть из которых — золотые, еще восемь — серебряные и четыре бронзы. Более того — наши пловцы установили сразу три мировых рекорда! И это — после длительного перерыва из-за санкций.
«Изначально не хотелось смотреть на табло. Обрадовался!» — рассказал российский спортсмен Климент Колесников.
«Это и облегчение, и радость. Это приятно, мы шли к этому», — поделилась эмоциями пловчиха Дарья Клепикова.
Чемпионат по водным видам спорта проходил в Сингапуре. Наши спорстмены выступали в нейтральном статусе, сборная стала четвертой в общемедальном зачете.
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