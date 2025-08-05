Четвероногие аллергологи и психотерапевты: в России могут увеличить список собак-помощников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Зоотерапию используют для помощи страдающим от различных заболеваний.

Действительно, о том, что собаки могут служить не только поводырями, известно давно. Зоотерапию используют для помощи страдающим от различных заболеваний. Много случаев, когда собаки нужны постоянно, ведь от них зависит жизнь хозяина. Но вот юридически они — не более, чем домашние питомцы. Поэтому с ними нельзя ни в общественный транспорт, ни в торговый центр, ни в поликлинику. Об инициативе, которая может все изменить, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Его кличка — «Кода», в переводе с японского — «братец». Бордер-колли действительно и брат, и друг, и помощник. Для Екатерины, страдающей первым типом диабета, пес стал глюкометром.

Такой сигнал — означает, сахар упал, надо принимать меры. Кода спешит на помощь. Это раньше приходилось по 10 раз в день пользоваться специальными тест-полосками. Теперь — можно ослабить контроль, довершившись чуткому питомцу.

«Мы собираем образцы во время гипогликемии, это образцы слюны, то есть когда сахар падает. И уже на этот запах собака ставится, потому что от человека исходит запах изопрена», — рассказала Екатерина Горячева.

Впервые она узнала об этом из иностранных источников, собирала информацию по крупицам. В итоге Кода стал первым псом с таким навыком в Петербурге.

Несмотря на то, что собака общительная, игривая, весь жилет у Коды в нашивках. «Не гладить, не трогать, я работаю». Это важно — отвлекать собаку не стоит. Пес привязан к человеку и 24 часа в сутки именно работает. Хотя погладить, конечно, очень хочется.

Помощь при диабете первого типа, эпилепсии, аллергии, расстройствах психики. Собак-помощников обучают давно, они смягчают или даже полностью устраняют симптомы многих хронических заболеваний, от их носов и лап нередко зависит жизнь владельцев. Вот только юридически такая собака особых прав не имеет, в отличие от тех же собак-проводников. Никакого паспорта, бесплатного проезда и свободного доступа в больницы, гостиницы или места отдыха вместе с хозяевами.

«Более 90% людей — за изменение закона. Мы готовимся к нескольким крупным исследованиям, в том числе медицинским, чтобы показать доказательную базу о работе собаки-помощника», — заявила основатель и руководитель проекта «Собаки-помощники» Нита Гинсбург.

Для этого в том числе надо обучить как можно больше таких четвероногих помощников.

Тера помогает своей Лие бороться со стиммингом — неконтролируемыми действиями.

«Когда я чешусь, например, собака указывает мне определенным действием своим, чтобы я прекратила это, так как я самостоятельно не замечаю этого. Также указывает на тремор и подает разные некрупные предметы, которые, допустим, я уронила», — рассказала Лия Якунина.

Сейчас паттердейл-терьера учат ограждать хозяйку от толпы. Этот навык пригодится, если у человека больная спина или синдром бабочки, когда кожа чрезвычайно хрупкая.

Среди кинологов идут бурные дискуссии — что нужно сделать, чтобы за собаками с такими навыками закрепили официальный статус «помощников» — как у собак-поводырей слабовидящих и незрячих. Пока сходятся во мнении: главное — показать пользу четвероногих аллергологов, глюкометров и даже психотерапевтов, даже если порой эту деликатную помощь хочется оставить маленькой тайной хозяина и его питомца.

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