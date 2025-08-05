В конгрессе США предложили прекратить поставки оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer

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Так республиканка Тейлор Грин прокомментировала высказывание американского лидера о намерении значительно повысить пошлины на товары из Индии.

Президенту США Дональду Трампу необходимо прекратить поставки вооружения Украине. Об этом у себя на странице в соцсети X заявила конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«Прекратите финансировать и поставлять оружие для войны Обамы, Байдена, неоконсерваторов между Украиной и Россией», — заявила политик.

Так Грин прокомментировала высказывание Трампа о намерении значительно повысить пошлины на товары из Индии. Глава Белого дома сообщил, что Нью-Дели покупает российскую нефть в огромных объемах не только для собственного использования, но и продает большую ее часть на внешнем рынке, получая от этого огромные прибыли. По словам Трампа, Индии «все равно, сколько людей погибает на Украине».

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что действующая администрация США своим стремлением поддержать Украину и Израиль предает избирателей, которые голосовали, в том числе и против участия во внешних конфликтах. Особо резкой критике она подвергла поставки вооружений Киеву. Политик уверена, что простые американцы не хотят оплачивать чужие «разборки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп грозится ужесточить пошлины в отношении Индии из-за закупки нефти из РФ.

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