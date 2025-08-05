На Украине отказались расследовать смерть венгра, погибшего при мобилизации

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Семья Йожефа намерена подать апелляцию.

Государственное бюро расследований Украины заявило, что у них недостаточно данных, чтобы начать расследование смерти Йожефа Шебештьена, который погиб от рук сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщила венгерская газета Magyar Nemzet.

«В ведомстве ссылаются на то, что, по их мнению, недостаточно данных для проведения процедуры, недостаточно доказательств для начала расследования. Семья также сообщила нашей газете, что не примет (такое. — Прим. Ред.) решение, они будут подавать апелляцию», — отмечается в материале.

По данным газеты, украинские власти пытаются скрыть дело о смерти венгра в Берегово. Уточняется, что Киев все это время отрицал произошедшее. В то же время рассказ Йожефа Шебештьена и его семьи, видеозаписи и фотографии были обнародованы.

Также в издании напомнили, что в докладе, опубликованном Советом Европы в середине июля, признали, что злоупотребления, совершаемые украинскими офицерами-вербовщиками, приобрели систематический и массовый характер. В документе подробно перечислены все нарушения, среди которых необоснованные аресты, физическое насилие и принудительная мобилизация людей с инвалидностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Международного уголовного суда.

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