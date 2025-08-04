В ООН назвали лишение жителей сектора Газы еды преступлением против человечности

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал все страны воздержаться от поддержки действий, нарушающих международное право.

Отказ Израиля обеспечить гражданским жителям Газы доступ к еде может быть квалифицирован как преступление против человечности. Об этом 4 августа заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он отметил крайне тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе.

«Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого. <…> Отказ гражданским лицам в доступе к продовольствию может быть приравнен к военному преступлению, а также потенциально к преступлению против человечности», — подчеркнул представитель ООН.

Тюрк призвал все страны воздержаться от поддержки действий, нарушающих международное право, и использовать все возможности для предотвращения таких нарушений.

«Фото и видео голодающих в Газе людей душераздирающе невыносимы. То, что мы достигли этого этапа, является оскорблением для всего человечества. Это служит еще одним напоминанием о том, что насилию должен быть положен конец раз и навсегда. Спасение жизней должно быть приоритетом каждого», — заявил он.

Кроме того, Верховный комиссар отметил срочную необходимость предоставления сотрудникам Международного комитета Красного Креста доступа к заложникам, находящимся в Газе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США готовятся списать свыше 60 тысяч тонн продовольствия, потому что часть уже признана непригодной.

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