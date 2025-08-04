МИД Индии отверг критику Запада за импорт российской нефти

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Рандхир Джайсвал заявил, что Индия будет принимать необходимые меры для защиты национальных интересов.

Индия намерена продолжать закупки российской нефти, несмотря на критику со стороны западных стран. Она будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов. Об этом заявил представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

По его словам, Индия начала покупать нефть у России после того, как традиционные поставщики перенаправили поставки в Европу из-за конфликта на Украине. В то же время, США в тот период поощряли такие сделки с Индией, чтобы стабилизировать мировые энергетические рынки.

Джайсвал подчеркнул, что индийские закупки направлены на обеспечение доступных и предсказуемых цен для потребителей. В то же время, он обратил внимание, что западные критики сами продолжают вести активную торговлю с Россией. Так, объем товарооборота между Россией и ЕС в 2024 году составил 67,5 миллиардов евро, а торговля услугами — 17,2 миллиардов евро в 2023 году.

Представитель МИД также отметил, что США импортируют из России гексафторид урана, палладий, удобрения и химикаты для своей промышленности.

«Это значительно превышает общий объем торговли между Индией и Россией за тот год или последующие. <…> Что касается США, они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химические вещества», — сообщил представитель индийского МИДа.

Джайсвал назвал критику в адрес Индии несправедливой и предупредил о возможных защитных шагах.

«Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», — подытожил Рандхир Джайсвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп грозится ужесточить пошлины для Индии из-за закупки нефти в России.

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