Варить или солить? Лучшие способы сохранить полезные вещества в овощах

Биолог Суслянок: витамин С разрушается при варке и засолке овощей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Брокколи, перец и капуста лишаются половины витамина С в кипятке.

Летний рацион богат сезонными овощами, но важно учитывать, что часть витаминов исчезает при их приготовлении. Об этом изданию Life.ru рассказал доцент Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Как сообщил эксперт, при варке до 50% витамина С теряется, особенно в таких овощах, как перец, брокколи и капуста. Однако есть и плюсы, тепловая обработка улучшает усвояемость ликопина и каротина в томатах и моркови, их лучше готовить с добавлением масла.

Минералы, например калий и магний, частично остаются в воде, поэтому стоит использовать овощной отвар в супах. Квашеная капуста сохраняет витамин С и пробиотики, но высокая концентрация соли может снизить ее пользу. Перед употреблением соленые овощи рекомендуется вымачивать.

«Витамины группы В (В1, В6, В9) чувствительны к нагреванию. А фолиевая кислота (В9) разрушается при длительной варке», — объяснил Георгий Суслянок.

Чтобы извлечь максимум пользы, Суслянок советует сочетать сырые и приготовленные овощи, избегая длительного кипячения. Наиболее щадящие способы — тушение, запекание и быстрая пастеризация.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.