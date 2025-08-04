Нидерланды первыми среди стран НАТО передадут Украине оружие США на 500 миллионов евро

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder / CHROMORANGE

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Как отметили в Министерстве обороны страны, поставки вооружений проходят в рамках новой американской инициативы.

Нидерланды выступили первопроходцами среди стран НАТО в рамках новой схемы поставок оружия США Украине. Как сообщил исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Рубен Брекелманс, королевство готовит военный пакет на сумму 500 миллионов евро. В него войдут, в частности, ракеты Patriot, их комплектующие, а также другие системы ПВО и критически важное снаряжение.

«Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на €500 млн», — заявил Брекелманс в соцсети X.

Как отметили в Министерстве обороны Нидерландов, передача вооружений проходит в рамках новой американской инициативы по приоритетному обеспечению Украины оружием. PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — это механизм приоритетных поставок, инициированный 14 июля президентом США Дональдом Трампом совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Суть схемы заключается в том, что союзники выкупают оружие из американских запасов для передачи Киеву.

В ведомстве подчеркнули, что этот пакет не заменяет текущую поддержку, а расширяет ее. Согласно плану, поставки по механизму PURL будут осуществляться каждые две-три недели.

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